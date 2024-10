Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 16 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 12.40 Uhr in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 16-Jährige fuhr die Leibnizstraße in Richtung Böblingen entlang, als ihm ein 37 Jahre alter Citroen-Lenker entgegenkam. Mutmaßlich übersah der 37-Jährige den Jugendlichen, als er nach links in die gleichnamige Leibnizstraße abbiegen wollte. Der Pkw kollidierte mit dem Motorrad-Lenker, wodurch dieser nach rechts abgewiesen wurde, ein Verkehrszeichen touchierte und schließlich in einer Böschung zum Stillstand kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 12.000 Euro belaufen.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.

