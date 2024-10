POL-LB: Magstadt: Jugendliche gehen auf Gäste eines Lokals los - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmorgen (30.10.2024) gegen 00:50 Uhr kam es im Bereich der Pforzheimer Straße am Ortsausagng Höfingen in Richtung Gebersheim zu einem Brand in einer Gartenhütte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht vollständig gelöschte Glut in einem Steinofen Grund für den Brand. In diesem entwickelte sich mutmaßlich eine derartige Hitze, dass ...

mehr