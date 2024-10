Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Gartenhütte vollständig ausgebrannt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (30.10.2024) gegen 00:50 Uhr kam es im Bereich der Pforzheimer Straße am Ortsausagng Höfingen in Richtung Gebersheim zu einem Brand in einer Gartenhütte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht vollständig gelöschte Glut in einem Steinofen Grund für den Brand. In diesem entwickelte sich mutmaßlich eine derartige Hitze, dass die Gartenhütte schlussendlich in Brand geriet und vollständig niederbrannte. Die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 070152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

