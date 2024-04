Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrug durch unseriöse Handwerker

Winkelbach (ots)

Am Donnerstag, den 11.04.2024, kam es gegen 15:00 Uhr in Winkelbach zu einem Betrug zum Nachteil einer 63-jährigen Frau. Diese wurde durch zwei unbekannte männliche Täter zu Hause aufgesucht und der Tausch einer Dachrinne für einen niedrigen dreistelligen Betrag angeboten. Nach Ausführung der Arbeiten verlangten unbekannte Täter einen vierstelligen Geldbetrag, welchen die Geschädigte letztlich auch bezahlte. Die unbekannten Täter waren mit einem Sprinter mit polnischen Kennzeichen unterwegs. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor unseriösen Handwerkern, welche unangekündigt bei ihren Opfern erscheinen und nicht über die gewerbliche Erlaubnis verfügen. Nach der unfachmännischen Ausführung der Arbeiten wird entgegen der vorherigen Abmachung ein Vielfaches des ursprünglich ausgehandelten Preises verlangt.

