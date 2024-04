Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Einfamilienhaus in einem Wochenendgebiet in Weyer

Weyer (ots)

Von einer aufmerksamen Nachbarin wurde aus dem Dach eines Anwesens im Wochenendgebiet in Weyer Rauch gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die Bewohnerin des Hauses im Garten befand, als es einen Knall gab. Der Brand war wohl in der Küche im 1. OG ausgebrochen und hat dann auf den Dachstuhl über gegriffen. Inwieweit das Gebäude einsturzgefährdet ist, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Es waren ca. 60 Kräfte der Feuerwehren Weyer, St. Goarshausen, Kamp-Bornhofen, Nochern und Weisel am Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell