Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfall mit schwerverletztem E-Scooter Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer schwerverletzen Person kam es am Dienstag (29.10.2024) gegen 16:10 Uhr, als ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer mit einem 55-jährigen E-Scooter-Fahrer in einem Kreisverkehr in der Ergenziger Straße in Bondorf kollidierte. Vermutlich übersah der 38-Jährige den 55-Jährigen bei seiner Einfahrt in den Kreisverkehr, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Hierbei stürzte der 55-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell