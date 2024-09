POL-S: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - drei Verletzte

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen (13.09.2024) zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr in ein Hotel an der Hauptstätter Straße eingebrochen. Im Hotel versuchten die Täter einen Wandtresor aufzubrechen und durchsuchten in der Küche mehrere Schränke. Aus diesen wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Aus einem unverschlossenen Hotelzimmer, in dem ein Hotelgast schlief, entwendeten die ...

mehr