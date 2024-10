Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Unbekannter soll sich vor Kindern entblößt haben

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der sich am Sonntagabend (27.10.2024) gegen 18.00 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Ostertagstraße in Hoheneck entblößt haben soll. Ein siebenjähriges Mädchen und ein ebenso alter Junge spielten neben einem Container, der durch die Kernzeitbetreuung genutzt wird. Etwas abgesetzt davon saßen die Mütter der Kinder auf einer Bank. In der Nähe des Containers habe sich ein Mann aufgehalten, der zunächst mit seinem Handy beschäftigt gewesen sei. Schließlich soll er aufgestanden sein und seine Hose heruntergezogen haben, so dass die beiden Kinder seinen Penis sehen konnten. Das Mädchen und der Junge rannten hierauf zu ihren Müttern und berichteten von dem Ereignis. In der Zwischenzeit machte sich der Unbekannte wohl aus dem Staub. Er soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, schwarze kurze Haare und einen schwarzen kurzen Bart haben. Er wurde als südländischer Typ beschrieben und war mit einer schwarzen Jeans und einem grünen Pullover mit roten Quer- und Längsstreifen bekleidet. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell