POL-DN: Fake-Anruf vom Finanzamt - Die Polizei informiert

Düren (ots) - Ein 59-Jähriger aus Langerwehe verursachte am Dienstagabend (05.12.2023) im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/ Roonstraße einen Verkehrsunfall. Er war in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Der 59-Jährige war gegen 21:25 Uhr mit seinem Pkw auf der Roonstraße, in Fahrtrichtung Bismarckstraße, unterwegs. Zur selben Zeit wartete ein 57-Jähriger aus Düren an der roten ...

