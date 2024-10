Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: vermeintlicher Streich führt zu Körperverletzungsdelikt

Ludwigsburg (ots)

Ein vermeintlicher Streich zweier 14-Jähriger führte am Dienstag (29.10.2024) zu Ermittlungen wegen Körperverletzung, die sich gegen einen 40 Jahre alten Mann richten. Die beiden Jungen sollen am Vormittag am Bahnhof in Holzgerlingen eine 34 Jahre alte Frau mit Wasser bespritzt haben, wohl um ihr einen Streich zu spielen. Die Frau verständigte hierauf ihren Ehemann, der einen der beiden 14-Jährigen zunächst aus einem Drogeriemarkt gezogen habe und diesen anschließend mit Fäusten geschlagen haben soll. Der leicht verletzte 14 Jahre alte Junge konnte sich schließlich losreißen und in ein angrenzendes Geschäft flüchten. Die 34 Jahre alte Frau habe derweil den zweiten 14-Jährigen mit Wasser aus einer Flasche übergossen. Durch die hinzugerufene Polizei wurde der Sachverhalt gegen 10.50 Uhr vor Ort aufgenommen. Die beiden Jugendlichen wurden im weiteren Verlauf an Erziehungsberechtigte überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

