Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI 29.11.-01.12.2024

Wilhelmshaven (ots)

1. Trunkenheitsfahrten/Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln (Btm)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellte die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer unter Btm-/Alkoholeinfluss fest:

1.1.

29.11., 07:05 Uhr, Heddostraße in Wilhelmshaven (Sengwarden), 20-jähriger Mann aus Friesland mit einem Pkw unter Einfluss von Btm, Urintest verweigert, körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Btm-Konsum zugegeben.

1.2.

29.11., 07:30 Uhr, Oldenburger Straße in Wilhelmshaven, 25-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem Pkw unter Einfluss von Btm, Urintest verweigert, körperliche Auffälligkeiten festgestellt.

1.3.

29.11., 07:30 Uhr, Oldenburger Straße in Wilhelmshaven, 42-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem Pkw unter Einfluss von THC (Marihuana), Urinvortest positiv.

1.4.

29.11., 11:30 Uhr, Preußenstraße in Wilhelmshaven, 31-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem Pkw unter Einfluss von THC (Marihuana) , Urinvortest positiv.

1.5.

30.11., 09:50 Uhr, Europaring in Wilhelmshaven, 77-jährige Frau aus Wilhelmshaven mit einem Pkw unter Alkoholeinfluss. Atemalkoholkonzentration: 1,30%o. Zudem liegt Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Der Führerschein der Frau ist bereits vor einigen Monaten nach einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt worden. Gegen alle o.g. Personen sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Nach jeweils ärztlich durchgeführten Blutentnahmen und Untersagungen der Weiterfahrten wurden die Personen entlassen.

1.6.

30.11., 21:00 Uhr, Gökerstraße in Wilhelmshaven, 68-jähriger Mann aus Wilhelmshaven. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,68%o. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein. Ihn erwartet ein Bußgeld mit einem Fahrverbot.

2. Fahren ohne Fahrerlaubnis

30.11., 12:35 Uhr, Werftstraße in Wilhelmshaven, 46-jährige Frau aus Wilhelmshaven mit einem Pkw. Der Frau ist die Fahrerlaubnis aufgrund Betäubungsmittelkonsums in der Vergangenheit entzogen worden. Dennoch führte sie zum wiederholten Male einen Pkw. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und stellte den Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sicher.

3. Einbruch in Ferienwohnung

Am Samstag stiegen Unbekannte in der Butjadinger Straße in Wilhelmshaven (Rüstersiel) nach Einwirkung auf ein Fenster in eine Ferienwohnung ein. Die Tat ereignete sich in Abwesenheit des Mieters zwischen 09:30-20:30 Uhr. Im Inneren wurde die gesamte Wohnung durchwühlt. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Der/die Täter entkamen unerkannt. Am Fenster entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl eines Transporters (Paketzustellfahrzeug samt Paketen)

Am Freitag, 14:45 Uhr stellte ein Paketzusteller in der Otto-Meentz-Straße ein Paket zu und ließ den Schlüssel versehentlich im Zündschloss seines Fahrzeuges. Während seiner kurzfristigen Abwesenheit setzte sich ein Mann in den Transporter und entwendete ihn samt der Ladung. Nachdem der Transporter zwischenzeitig in der Rüderstraße von einer Passantin gesichtet und der Polizei gemeldet worden war, konnte der Pkw auf einem Garagenhof an der Ebertstraße unweit der Bahnlinie festgestellt werden. Die zuvor im Transporter befindlichen Pakete konnten in einem Gebüsch an der Bahnlinie aufgefunden werden. Diese waren offensichtlich aus dem Transporter zur späteren Abholung geworfen worden. Nach Spurensuchen an Fahrzeug und Paketen konnte der überwiegende Teil unbeschädigt an den verantwortlichen Paketdienst ausgehändigt und so weiter den Paketempfängern zugestellt werden. Inwieweit Pakete abhandengekommen sind, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Zeugenschaftliche Hinweise zu dem oder den Täter(n) erbittet die Polizei unter 04421/9420.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell