Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Varel (ots)

Am 27.11.2024, um 21:00 Uhr, befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der B437 in Fahrtrichtung Neue Straße in 26316 Varel. Vor und an der rot zeigenden Lichtsignalanlage wartete ein silberner Kleinwagen auf dem Linksabbiegerstreifen der Kreuzung B437 / Neue Straße.

Die Besatzung entschloss sich zu einer Kontrolle des PKW. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrer aus Varel unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Folgerichtig wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln.

