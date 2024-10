Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1116) Einladung - Herrmann lädt zur 4. Verkehrssicherheitskonferenz nach Nürnberg (28.10.2024 PM 343/2024)

Nürnberg (ots)

Sicher unterwegs mit dem Fahrrad! Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lädt zur 4. Verkehrssicherheitskonferenz nach Nürnberg - Einladung an die Presse

Immer mehr Menschen in Bayern steigen aufs Radl, sei es, um mit einem umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel in die Arbeit zu kommen oder in der Freizeit zum Sport oder für Ausflüge. Umso wichtiger ist, das Radfahren noch sicherer zu machen. Leider ist die Zahl der getöteten Radfahrer in Bayern 2023 mit 85 weiter angestiegen (2022: 84), der höchste Stand seit 2009 (97). Somit war rund jeder sechste getötete Verkehrsteilnehmer in Bayern mit dem Fahrrad unterwegs.

'Sicher unterwegs mit dem Fahrrad' ist deshalb das Schwerpunktthema der 4. Verkehrssicherheitskonferenz zum Verkehrssicherheitsprogramm 2030 'Bayern mobil - Sicher ans Ziel'. Dazu lädt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Verkehrsexperten aus verschiedenen Bereichen der Verkehrssicherheit, der Wissenschaft, der Wirtschaft und Behörden am

Donnerstag, den 31. Oktober 2024, um 11:00 Uhr

in das Germanische Nationalmuseum Nürnberg, Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg.

Es sind Impulsvorträge vom Radbeauftragten der Stadt Erlangen, vom ADFC, von der Universität der Bundeswehr und von der Landesverkehrswacht geplant. Zudem wird eine Podiumsdiskussion zu Ansätzen für mehr Radverkehrssicherheit stattfinden, an der auch Vertreter des ADAC und der Polizei teilnehmen werden.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell