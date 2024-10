POL-MFR: (1115) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf Jansenbrücke

Nürnberg (ots) - Das Auslösen einer Alarmanlage bei einer Firma in Nürnberg Katzwang rief in der Nacht auf Sonntag (27.10.2024) die Polizei auf den Plan. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen an Ort und Stelle drei mutmaßliche Einbrecher fest. Eine Sicherheitsfirma alarmierte kurz vor 03:00 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem diese einen Alarmeingang aus einer Firma in der Neuseser Straße registrierten. ...

