POL-MFR: (1113) Mehrere Widerstände und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte durch Diskothekenbesucher

In der Nacht von Samstag (26.10.2024) auf Sonntag (27.10.2024) waren Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit mehreren aggressiven Diskothekenbesuchern in der Innenstadt konfrontiert, die während polizeilicher Maßnahmen Widerstand leisteten und die Beamten teils massiv angriffen. Ein Beamter erlitt nicht unerhebliche Kopfverletzungen und muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 03:00 Uhr in der Nacht verständigte der Sicherheitsdienst eines Clubs in der Kaiserstraße die Polizei. Ein Gast wurde auf Grund seines Verhaltens aus der Lokalität verwiesen und verhielt sich nun aggressiv gegenüber der Securities. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte setzte der 37-jährige Mann sein Verhalten gegenüber den Beamten fort, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Bei den Maßnahmen zur Verbringung in die Gewahrsamsräume zeigte sich der offenbar alkoholisierte Mann weiterhin uneinsichtig und setzte sich diesen derart zur Wehr, dass mehrere Beamte hinzugezogen werden mussten. Währenddessen beleidigte er die eingesetzten Polizisten.

Gegen 03:45 Uhr erhielt die Polizei einen ähnlichen Anruf vom Sicherheitsdienst eines Nachtclubs in der Adlerstraße. Ein Gast habe soeben eine Tür beschädigt und werde nun von den Sicherheitsdienstmitarbeitern festgehalten. Auch dieser Gast zeigte beim Eintreffen der Polizeibeamten keinerlei Einsicht und ließ sich nicht beruhigen. Er musste vor Ort gefesselt werden, wogegen er Widerstand leistete. Im Anschluss klagte der 19-Jährige über Kopfschmerzen und wurde deshalb unter Begleitung der Beamten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Noch während der Fahrt setzte der junge Mann sein aggressives Verhalten fort und verletzte einen der Beamten leicht an der Hand.

Einen größeren Einsatz löste zunächst ein Mann kurz nach 03:00 Uhr vor einem Club in der Bahnhofstraße aus. Auch hier alarmierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, nachdem sie zuvor von einem offenbar alkoholisierten Mann bedroht worden waren. Hierbei soll er augenscheinlich eine Schusswaffe unter seiner Kleidung getragen haben. Auf Grund dieser Meldung fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen die Örtlichkeit an. Der Mann konnte vor Ort festgenommen werden. Bei der Waffe handelte es sich um eine Reizstoffspistole, die einer echten Waffe ähnlich sieht.

Noch während des Einsatzes wurden die Beamten auf eine körperliche Auseinandersetzung zweier unbeteiligter Personen aufmerksam. Als die Polizisten schlichtend eingreifen wollten, stellte sich ihnen ein weiterer unbeteiligter Mann in den Weg. Dadurch stürzten dieser 21-jährige Mann sowie die beiden Polizeibeamten zu Boden. Hier schlug der Tatverdächtige mehrfach auf die Einsatzkräfte ein. Einer der Polizisten (29) erlitt einen Schlag gegen den Kopf. Er musste im Anschluss an den Einsatz auf Grund seiner nicht unerheblichen Kopfverletzung unter Begleitung eines Notarztes mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 19-jährige Tatverdächtige der zuvor stattgefundenen körperlichen Auseinandersetzung konnte schließlich durch weitere Beamte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Auch dieser griff die Polizisten körperlich an. Ein Beamter erlitt einen Schlag gegen den Hals, ein weiterer wurde an einem Finger verletzt.

Gegen sämtliche Beteiligte wurden entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstandes bzw. tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Der verletzte Beamte ist bis auf weiteres nicht dienstfähig.

