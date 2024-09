Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Café gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Café in der Dieburger Straße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 8.10 Uhr am Donnerstagmorgen (5.9.) stießen Zeugen auf die Spuren die kriminellen Eindringlinge, die sich seit 19 Uhr am Vorabend gewaltsam Zutritt zu dem Gastraum verschafft hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie durch eine Terrassentür in das Innere gelangt. Hier entwendeten sie unter anderem eine Registrierkasse und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell