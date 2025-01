Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Körperverletzung - 42-Jähriger leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (24.01.2025) wurde ein 42-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter im Bereich der Paderborner Straße geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:05 Uhr, nachdem der 42-Jährige den sich auffällig und verdächtig verhaltenden Mann angesprochen hatte. Auf die Konfrontation, warum er einen älteren Herrn beobachtet hatte, der gerade Bargeld abhob, versetzte der Täter dem 42-Jährigen einen Schlag ins Gesicht und flüchtete in Richtung Kirche. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Flüchtige wurde als etwa 1,70-1,80 m große, männliche Person in dunkler Kleidung beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Schriftzug (erster Buchstabe "K" in Rot), eine Kapuze sowie ein Cappy. Auffällig sind tätowierte schwarze Balken auf seinen Handrücken und schwarz lackierte Fingernägel. Zeugen oder Hinweise zum Fluchtweg oder dem Täter können sich bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090 wenden.

