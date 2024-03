POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots) - Am Freitag, den 22.03.2024 brechen zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Eugenstraße durch Einschlagen einer Tür im Erdgeschoss ein und entwenden Bargeld und Schmuck. Sie durchwühlen die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 ...

