Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Lippe (ots)

Am Freitag (24.01.2025) kurz vor Mitternacht (23:50 Uhr) drang ein unbekannter Mann auf ein Grundstück an der Sachsenstraße ein und verletzte einen 60-jährigen Bewohner durch einen Schlag mit einem Gegenstand. Der Geschädigte hatte den Täter zuvor im Innenhof des Mehrfamilienhauses entdeckt. Bei dem Versuch ihn zu konfrontieren, schlug der Täter unvermittelt zu und flüchtete. Der Verdächtige wird als etwa 1,80 m große, schlanke Person mit Bart beschrieben und soll dunkle Kleidung getragen haben. Er sprach nicht Deutsch. Eine weitere Zeugin gab an, bereits am Vorabend einen Mann mit ähnlichem Erscheinungsbild (ca. 45-50 Jahre, schwarze Haare, volle Gesichtsbehaarung) in der Nähe des Grundstücks bemerkt zu haben. Eine sofortige Fahndung im Tatortbereich blieb erfolglos. Wer Hinweise zur Identität des Täters oder dem Fluchtweg hat, kann sich an das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090 melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell