Polizei Köln

POL-K: 241212-2-K Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest - Drogen und Bargeld bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (11. Dezember) im Mülheimer Stadtgarten einen mutmaßlichen Drogendealer (22) vorläufig festgenommen und anschließend dessen Wohnung in Köln-Mülheim durchsucht. Neben Cannabis, Kokain und Amphetamin stellten die Beamten darüber hinaus noch mutmaßliches Dealgeld in vierstelliger Höhe sicher.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 22-Jährige gegen 13 Uhr ins Visier der Zivilfahnder geraten, nachdem er sich an einem Drogengeschäft im Mülheimer Stadtgarten beteiligt hatte. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des mutmaßlichen Verkäufers auf und stellten ihn auf der Frankfurter Straße. Dort fanden sie bei der nachfolgenden Durchsuchung in seiner Hosentasche mehrere verkaufsfertige Plastiktütchen Cannabis.

Ein Richter ordnete daraufhin die Wohnungsdurchsuchung bei dem einschlägig vorbestraften Mann an. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell