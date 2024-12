Polizei Köln

POL-K: 241212-1-K Haftbefehl und sechs Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - 26-Jähriger soll an mehreren Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen beteiligt sein

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 12. September:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5863393

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Am Donnerstagmorgen (12. Dezember) haben Kriminalbeamte nach einer Serie von Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln sechs Durchsuchungsbeschlüsse sowie einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen (26) im Rheinisch-Bergischen-Kreis vollstreckt. Gegen den 26-Jährigen besteht der Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls. Seit Juni 2024 soll er in mutmaßlich 11 Fällen an Aufbrüchen von sogenannten Handwerkerfahrzeugen beteiligt gewesen sein.

Im Zuge der heutigen Durchsuchungen von sechs Wohnungen in den Stadtteilen Meschenich, Seeberg, Kalk und Neuehrenfeld sowie einer Wohnung in Rösrath beschlagnahmten die Beamten unter anderem Bekleidung und Mobiltelefone als Beweismittel. Darüber hinaus stellten die Ermittler auch mutmaßlich gestohlenes Werkzeug sicher. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln sowie dem Kriminalkommissariat 45 dauern weiter an. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell