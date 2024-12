Polizei Köln

POL-K: 241212-4-K/E Weitere Festnahme der "EG Sattla" - Tatverdächtiger in Essen gefasst

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 6. Juli 2024:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5817497

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Fahnder der Polizei Essen haben am Mittwochmorgen (11. Dezember) auf Ersuchen der Polizei Köln einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der aktiv an der Geiselnahme in Köln-Rodenkirchen beteiligt gewesen sein soll. Nach dem 20-jährigen Deutschen war gefahndet worden. Der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Geiselnahme und der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung ist dem Beschuldigten am Nachmittag vom Amtsgericht Köln verkündet worden.

Bereits am vergangenen Montag (9. Dezember) hat ein Ermittlungsrichter in gleicher Sache gegen einen 23 Jahre alten Iraker Untersuchungshaft angeordnet. Er soll das Haus in Rodenkirchen, in welchem die Geiseln festgehalten wurden, zur Verfügung gestellt haben. Der Beschuldigte befindet sich bereits wegen des dringenden Verdachts der Geldfälschung in einem gesondert geführten Ermittlungsverfahren in Untersuchungshaft.

Weitere Auskünfte zu den Ermittlungen und den Festnahmen erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer von der Kölner Staatsanwaltschaft unter der Telefonnummer 0221/477-4271. (cr/de)

