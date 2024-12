Polizei Köln

POL-K: 241211-2-K Seniorin (96) hebt Geld für Weihnachtseinkäufe ab und wird vor Haustür überfallen - dringender Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf eine Seniorin (96) am Dienstagmittag (10. Dezember) auf der Friedrichstraße in Köln-Porz fahndet die Polizei nach einer etwa 20-25 Jahre alten und 160cm großen Frau. Die Tatverdächtige wird als kräftig und mit gebräuntem Teint beschrieben. Laut Zeugen soll die Gesuchte der 96-Jährigen gegen 13 Uhr in einem Hauseingang aufgelauert, gewaltsam die Jacke geöffnet und die Geldbörse samt Bargeld geraubt haben. Anschließend flüchtete die mit einem weißen Kopftuch bekleidete Angreiferin in unbekannte Richtung.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei war die überfallene Seniorin gegen 11 Uhr samt ihrem Rollator für Weihnachtseinkäufe am City-Center in Porz unterwegs. Dort soll sie an in einer Bankfiliale unmittelbar vor der Tat auch Bargeld abgehoben haben.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Frau machen können oder vor der Tat verdächtige Personen rund um das Einkaufszentrum oder der dort ansässigen Sparkassenfiliale beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (cw/al)

