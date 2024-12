Polizei Köln

POL-K: 241210-1-K Auseinandersetzung mit Messer im Linienbus - Busfahrer, Fahrgast und Passant leicht verletzt

Köln (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einem Linienbus am Montagmittag (9. Dezember) auf der Frankfurter Straße sind ein Busfahrer (53), ein zur Hilfe eilender Passant (46) sowie ein Fahrgast leicht verletzt worden. Polizisten stellten den 52 Jahre alten Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle.

Nach aktuellen Ermittlungen war der 52-Jährige gegen 12 Uhr an der Haltestelle Ostheim beim Einsteigen mit dem Busfahrer in Streit geraten. Zeugenaussagen zufolge soll er daraufhin den 53-Jährigen unvermittelt attackiert haben. Der Fahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, stoppte den Bus und öffnete die Türen. Als der an der Haltestelle wartende Passant dann versuchte den Streit zu schlichten, soll ihn der aggressive Mann mit einem Messer angegriffen haben.

Die Beamten stellten vor Ort das mutmaßlich genutzte Messer und ein Pfefferspray sicher.

Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen mit einer Schnittverletzung am Rücken zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Den psychisch auffällige Tatverdächtige begleiteten die Beamten in einer Klinik. In Folge der Vollbremsung kam ein 66-jähriger Fahrgast zu Fall und zog sich Prellungen zu. (sw/al)

