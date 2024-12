POL-K: 241209-3-K Mehrere mutmaßliche Taschendiebe auf Weihnachtsmärkten festgenommen - 19-Jähriger in Haft

Köln (ots) - Polizisten haben am Sonntagabend (8. Dezember) eine 40 Jahre alte Hoteldiebin sowie ihre beiden Komplizen (20, 44) in Köln-Ehrenfeld auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Gegen 19 Uhr hatte ein Angestellter den Notruf der Einsatzleitstelle gewählt, als er die Frau und einen Begleiter mit mehreren Koffern in der Hand in dem Hotel an der ...

mehr