Polizei Köln

POL-K: 241209-1-LEV 32-Jähriger stirbt nach Kollision mit SUV - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots)

Bei der Kollision zwischen einem SUV und einem dreirädrigen Kraftfahrzeug am Sonntagnachmittag (8. Dezember) in Leverkusen-Schlebusch ist der Fahrer (32) des beteiligten Motordreirads tödlich verletzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Leverkusener noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 32-Jährige gegen 15 Uhr auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung Wiesdorf unterwegs, als die in Richtung Schlebusch fahrende Frau (49) laut Zeugen auf einer Sperrfläche wendete. Dabei war die Autofahrerin mit ihrem SUV auf die Gegenspur geraten und mit dem dreirädrigen Kraftfahrzeug zusammengestoßen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war eingesetzt. Die beteiligten Fahrzeuge stellten die Einsatzkräfte zur Auswertung der Unfallspuren sicher. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum weiteren Hergang aufgenommen. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell