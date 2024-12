Polizei Köln

POL-K: 241209-2-K Diebstahl aus Hotel in Ehrenfeld - verdächtiges Trio festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten haben am Sonntagabend (8. Dezember) eine 40 Jahre alte Hoteldiebin sowie ihre beiden Komplizen (20, 44) in Köln-Ehrenfeld auf frischer Tat gestellt und festgenommen.

Gegen 19 Uhr hatte ein Angestellter den Notruf der Einsatzleitstelle gewählt, als er die Frau und einen Begleiter mit mehreren Koffern in der Hand in dem Hotel an der Mercedes-Benz-Allee bemerkte.

Der Mitarbeiter hatte das verdächtige Trio, das in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sein soll, zuvor auf Bildern der Hotelüberwachung wiedererkannt.

Die hinzugerufenen Beamten erwischten die Frau und ihren 20-jährigen Komplizen schließlich vor dem Hoteleingang samt der mit Handtüchern und Bettlaken gefüllten Koffern. Der dritte beteiligte Mann, der sich vor der Polizei auf dem Hoteldach versteckt hielt, verriet seinen Aufenthaltsort jedoch, als er dort den Alarm an einer Dachluke auslöste.

Die Ermittler prüfen nun, ob das Trio für weitere Hoteldiebstähle verantwortlich ist. Alle Drei sollen heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell