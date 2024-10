Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Fahrzeugaufbrüche in der Innenstadt: Musikequipment aus Kleintransporter gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Wochenende, 25.10.2024 bis 27.10.2024, brachen ein oder mehrere Täter über 13 Fahrzeuge in der Bielefelder Innenstadt auf und entwendeten Wertgegenstände.

Am Freitag, 25.10.2024, zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem weißen Ford Transit an der Heeper Straße, Ecke Wörthstraße, zu schaffen. Sie stahlen zwei Gitarren der Modelle "Vertical Guitars Flying V" und "Ibanez DT520 Destroyer", eine Bass-Gitarre "E-Bass Spector Legend 5 TBM, einen Verstärker "Topteil E-Bass Ampeg SVT-7 Pro, ein Schlagzeug "Pearl P-3002C Demon Chain Drive" inklusive Schlagzeugzubehör und drei Pedalboards. Wie die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten ist noch unklar.

Am selben Tag schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines grauen Mercedes C-Klasse ein, der an der Friedenstraße stand.

In der Nacht auf Samstag, 26.10.2024, schlugen Täter die Dreiecksfenster an fünf Mercedes C-Klassen, einem Nissan an der August-Bebel-Straße, der Prinzenstraße, der Heinrichstraße, der Thielenstraße und der Paulusstraße ein.

Im Laufe des Samstags hatten sie es auf einen Mercedes E-Klasse an der Zimmerstraße, einen VW Crafter an der Heirichstraße und einen VW Golf am Ravensberger Park abgesehen.

Die Täter erbeuteten unter anderem Brillen, persönliche Dokumente, Sporttaschen und Bargeld.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell