Polizei Bielefeld

POL-BI: Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- Am Sonntag, 27.10.2024, übersah ein PKW-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel einen Kradfahrer. Der Motorrad-Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Ein 33-jähriger Bielefelder befuhr gegen 16:10 Uhr, mit seinem Renault Megane den rechten Fahrstreifen der Lagesche Straße in Richtung Bielefeld. In Höhe der Anschlussstelle Bielefeld-Ost wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den dort bereits fahrenden 25-jährigen Krad-Fahrer aus Bielefeld. Der KTM-Fahrer geriet ins Schleudern und kam zu Fall. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Abschleppunternehmen transportierte das Motorrad und den Renault ab.

Die Polizei erinnert: Denken Sie an den Schulterblick, er ermöglicht Ihnen den Blick in den toten Winkel!

