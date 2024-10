Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneller Griff in die Ladenkasse: Täter flüchtet mit Bargeld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hillegossen - Ein bisher unbekannter Täter stahl am Freitag, 25.10.2024, mehrere Geldscheine aus einem Discounter an der Oerlinghauser Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:50 Uhr betrat der Mann das Geschäft in der Nähe der Detmolder Straße. Nach einer Weile legte er eine kleine Süßigkeitentüte auf das Kassenband. Er reichte der Mitarbeiterin Kleingeld, woraufhin sie die Kasse öffnete. In diesem Moment griff er in die Kasse und nahm mehrere Fünfeuroscheine an sich. Die Verkäuferin schlug auf seine Finger, jedoch schubste sie der Täter weg und flüchtete aus dem Geschäft.

Die Kassiererin beschrieb den Täter wie folgt: Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann war dunkelhäutig und circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Schrift vorne, eine schwarze Hose und offene Schuhe.

Am Folgetag kam es zu einem ähnlichen Fall mit einer beinahe identischen Täterbeschreibung. Der Mann hatte es dieses Mal auf einen Discounter an der Amtmann-Bullrich-Straße abgesehen. Wieder legte er eine Kleinigkeit auf das Kassenband und griff nach dem Bargeld, sobald sich die Kasse öffnete. Anschließend flüchtete er in einen angrenzenden Park. Nach Einschätzung dieser Kassiererin könnte er zwischen 25 und 35 Jahre alt sein.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

