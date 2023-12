POL-DA: Rüsselsheim: Werkzeug aus Transporter gestohlen/Rund 10.000 Euro Schaden

Bad König (ots) - Am Mittwoch (27.12.) in der Zeit von 11:40 bis 12:40 Uhr parkte eine 71-jährige Odenwälderin ihren roten SUV auf einen Parkplatz eines Supermarktes in der Frankfurter Straße in Bad König. Als die Dame an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront feststellen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf 3.500,- EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom ...

