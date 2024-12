Polizei Köln

POL-K: 241209-4-K Hochpreisige TV-Technik in Garage sichergestellt - Beschuldigter erkennungsdienstlich behandelt

Köln (ots)

Am Freitag (6. Dezember) gegen 12.20 Uhr haben Fahnder der Kripo Köln an der Hufelandstraße in Flittard einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 32 Jahre alten Beschuldigten vollstreckt. In seiner Garage stellten die Ermittler des Kriminalkommissariats 55 eine gestohlene Kamera und umfangreiches Zubehör wie Objektive und Blenden sicher. Der 32-Jährige Angestellte einer Gebäudereinigungsfirma wurde im Polizeipräsidium erkennungsdienstlich behandelt. Noch am Freitag erstatteten die Polizisten die sichergestellten Gegenstände deren rechtmäßigem Eigentümer, dem Privatsender RTL, zurück.

Das Medienunternehmen hatte am Donnerstag (5. Dezember) Strafanzeige erstattet, nachdem mehrfach Kameras, Optiken und Handys im Gegenwert von insgesamt über 100000 Euro aus seinem Sendergebäude in Deutz entwendet worden waren. Überwachungskameras des Senders zeichneten dann den Beschuldigten auf, als dieser offenbar Diebesgut in einem Raum für Reinigungsmittel zwischenlagerte und das Haus am Freitagmittag mit einem prallgefüllten Rucksack verließ. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell