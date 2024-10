LPI-EF: Kleinkind bei Unfall verletzt

Erfurt (ots) - In der Erfurter Innenstadt wurde am vergangenen Wochenende in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Der Unbekannte hatte zunächst gewaltsam ein Fenster geöffnet. Durch dieses stieg er in den Laden ein und machte sich auf Beutezug. Er schnappte sich einen Laptop und Münzgeld im Wert von etwa 20 Euro bevor er flüchtete. Die Besitzerin bemerkte den Einbruch und informierte Dienstagvormittag die Polizei. ...

