POL-K: 241211-1-K 22-Jähriger beißt Polizisten in den Finger - Festnahme

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Dienstagabend (10. Dezember) in einer Notunterkunft in Köln-Ossendorf ist ein Polizist (36) durch einen Biss in den Finger so schwer verletzt worden, dass er den Dienst beenden musste. Die Beamten waren gegen 22 Uhr wegen einer Auseinandersetzung in die Unterkunft gerufen worden. Als der aus Guinea stammende 22-Jährige die Herausgabe seiner Personalien verweigerte, sollte er zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeiwache gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand, spuckte und biss dem Beamten in den Finger. Die Bisswunde wurde in einem Krankenhaus genäht. (ja/de)

