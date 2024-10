Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1042) Polizeioberrat Thomas Lachmann ist neuer Leiter der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen

Nürnberg (ots)

Die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen befindet sich seit dem 01.08.2024 in neuer Hand. Polizeioberrat Thomas Lachmann übernahm das Amt von Polizeidirektor Gerd Lesko, der dieser Dienststelle seit dem Jahr 2012 vorstand. Polizeipräsident Adolf Blöchl führte im Rahmen eines Pressegesprächs am 08.10.2024 den neuen Leiter der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen, Herrn Polizeioberrat Thomas Lachmann, in das neue Amt ein. Polizeidirektor Gerd Lesko, welcher die Dienststelle knapp 12 Jahre lang führte, wechselte bereits zum 01.06.2024 in das Polizeipräsidium Mittelfranken und leitet dort das Sachgebiet Organisation und Dienstbetrieb (E 1).

Herr Polizeipräsident Blöchl dankte Polizeidirektor Lesko für die hervorragende Arbeit der letzten gut zwölf Jahre und betonte, dass er mit Polizeioberrat Lachmann die Dienststelle in den besten Händen wisse.

Herr Thomas Lachmann begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1998 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst (jetzt 2. QE) in Eichstätt. Nachdem er diese erfolgreich absolvierte, leistete er zunächst seinen Dienst als Beamter einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei, von welcher er im Jahr 2002 in das Polizeipräsidium Mittelfranken wechselte. Dort war er im Streifendienst der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte eingesetzt.

Im Jahr 2003 gelang Thomas Lachmann der Umstieg zum Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst (3. QE), welches er 2005 mit einem hervorragenden Ergebnis abschloss. Erste Führungserfahrungen sammelte Herr Lachmann daraufhin als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Die Jahre 2007 bis 2014 verbrachte Herr Lachmann beim Polizeipräsidium München in verschiedenen Dienststellen, unter anderem als Verfügungsgruppenleiter bei der Polizeiinspektion 13 (Schwabing), bei der Kriminalpolizei sowie als Hundertschaftsführer einer Einsatzhundertschaft.

Nachdem er sich für den Aufstieg in die 4. QE bewährt hatte, absolvierte Thomas Lachmann von 2014 bis 2016 das Studium zum Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst. Nach dem Studium trat Thomas Lachmann seinen Dienst als Sachbereichsleiter beim Sachgebiet E 2 (Ordnungs- und Schutzaufgaben) an und leitete im Anschluss bis zum Jahr 2023 die Geschäftsstelle der Abteilung Einsatz und somit das Büro des Polizeivizepräsidenten. Nachdem er vorübergehend die Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost übernahm, fungierte er von Januar bis Juli 2024 als stellvertretender Leiter des Sachgebiets Einsatzzentrale.

Zum 01.08.2024 übernahm der 47-jährige Polizeioberrat Lachmann nun die Dienststellenleitung der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen und ist somit dienstlich auf dem Albrecht-Dürer-Airport sprichwörtlich gelandet. Herr Lachmann blickt dem umfangreichen Aufgabenspektrum und den speziellen Tätigkeitsfeldern am Flughafen mit großer Vorfreude und Respekt entgegen. Er wisse bereits nach der kurzen Zeit, das hervorragende Team und das ganz besondere Arbeitsumfeld zu schätzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell