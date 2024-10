POL-MFR: (1041) Zeugenaufruf nach Einbruch in Angelgeschäft

Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (07.10.2024) kam es zu Schulbeginn, zu einem Polizeieinsatz in einer Schule in Himpfelshof. Ein 17- jähriger Schüler wurde in Gewahrsam genommen. In der Reutersbrunnenstraße kam es am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz in einer Schule. In einer Berufsschulklasse befand sich ein 17-jähriger Schüler in einem augenscheinlichen ...

mehr