Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung durch Feuer auf Kaufland-Parkplatz.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (25.01.2025) wurde gegen 23 Uhr ein Brand auf dem Parkplatz des Kauflands an der Klingenbergstraße gemeldet. Ein unbekannter Täter entzündete Müll in zwei Einkaufswagen, wodurch einer leicht beschädigt wurden. Der Regen löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Zeugenhinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Tatorts. Für sachdienliche Hinweise steht die Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 6090 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell