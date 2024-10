Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2410023

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 2. Oktober 2024, gegen 15 Uhr, bis Freitag, 4. Oktober 2024, gegen 4 Uhr, in ein Nagelstudio an der Oststraße in Velbert eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese delikttypisch. Es wurde eine geringe Summe Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 2. Oktober 2024, gegen 14 Uhr, bis Freitag, 4. Oktober 2024, gegen 8:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Pinner Straße in Heiligenhaus eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich offenbar durch ein Fenster Zugang. Es wurde Werkzeug gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Samstag, 5. Oktober 2024, kam es gegen 22:35 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen beabsichtigten vier unbekannte Personen gewaltsam in das Haus einzudringen. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Zeit von Dienstag, 1. Oktober 2024, gegen 0 Uhr, bis Sonntag, 6. Oktober 2024, gegen 2:40 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Leipziger Straße in Mettmann eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich offenbar durch die Eingangstür Zutritt und durchwühlten die Räume von beiden Wohnungen in dem Haus. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 2. Oktober 2024, gegen 17 Uhr, bis Freitag, 4. Oktober 2024, gegen 6:20 Uhr, in eine Schule am Fahlerweg in Langenfeld eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang und durchwühlten die Räume. Ob oder was entwendet wurde, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell