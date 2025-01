Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall mit Flucht: Fahrerin unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (25.01.2025) gegen 21:30 Uhr verursachte eine 45-jährige Fahrerin eines VW Up auf der Saganer Straße in Detmold einen Verkehrsunfall. Wahrscheinlich aufgrund ihrer Alkoholisierung kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Renault Twingo. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 9.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Frau vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenaussagen fand die Polizei den beschädigten Wagen schließlich an der Halteranschrift, nur wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt. Ermittlungen ergaben, dass die Detmolderin keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war. Die Polizei nahm eine Blutprobe. Die Frau muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell