POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Verkehrsdienst Lippe: Kontrolle von Lkw.

Am Freitag (24.01.2025) Woche führte der Verkehrsdienst Lippe Kontrollen von Lkw im Bereich Horn-Bad Meinberg durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurde ein 24-jähriger holländischer Lkw-Fahrer aufgegriffen, der sich wiederholt über die Lenk- und Ruhezeiten hinweggesetzt hatte. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 3000 Euro zahlen, die er an Ort und Stelle beglich. Die Polizei Lippe weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seit dem 01.01.2025 neue Kontrollvorschriften gelten. Der gewerbliche Personen- und Güterverkehr kann nun bis zu 56 Tage zurück kontrolliert werden, doppelt so viele Tage wie zuvor. Der Verkehrsdienst Lippe wird weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten zu ahnden.

