Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Schulranzen und Geldbörsen aus Renault gestohlen + Blumentöpfe aus Kupfer gestohlen +

Dillenburg (ots)

Hohenaar: Schulranzen und Geldbörsen aus Renault gestohlen

Die Seitenscheibe eines grauen Renault Clio beschädigte ein Dieb in der Zeit von Dienstag (11.03.2025), 19:30 Uhr bis Mittwoch (12.03.2025), 06:50 Uhr in der Straße "Zum Bürgerhaus" in Hohensolms. Dadurch gelang es dem Unbekannten die Tür des Fahrzeugs zu öffnen. Er griff sich einen Schulranzen samt Portemonnaie und eine weitere Geldbörse, die im Handschuhfach verstaut war. Später versuchte der Täter mit einer EC-Karte aus einem der Portemonnaies mehrere Zahlungen zu veranlassen, was jedoch nicht funktionierte. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Lahn-Dill-Kreis: Blumentöpfe aus Kupfer gestohlen

Auf Blumentöpfe aus Vorgärten hatten es Diebe im Laufe der vergangenen Nacht (12.03.2025/13.03.2025) im Lahn-Dill-Kreis abgesehen. In Klein-Altenstädten ließen sie gegen 01:10 Uhr zwei Kupferkessel mit Durchmessern von einem beziehungsweise 1,20 Meter aus zwei Vorgärten in der Falltorstraße mitgehen. Zuvor hatten sie die Blumenerde ausgekippt. In Oberbiel entwendeten die Unbekannten in der Pestalozzistraße zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr einen Blumentopf aus Kupfer. Auch in Burgsolms schlugen die Täter zu. Zwischen Mitternacht und 00:30 Uhr stahlen sie einen Blumentopf aus einem Vorgarten im Lilienweg. In der Berliner Straße in Herborn/Merkenbach erbeuteten die Diebe einen Kupferkessel im Zeitraum von Mittwoch (12.03.2025), 18:00 Uhr bis Donnerstag (13.03.2025), 08:00 Uhr. Einen weiteren Blumentopf stahlen die Unbekannten zwischen 20:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Mühlstraße in Wetzlar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180), der Polizei in Herborn (Tel.: 02772 47050) oder jeder anderen Polizeistation im Lahn-Dill-Kreis in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell