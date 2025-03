Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person (02.03.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstag, den 01.03.2025 gegen 15:45 Uhr, kam es in Sulz am Necker an der abknickenden Vorfahrtsstraße Brucktorstrasse/Vorstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Laut derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 86-jähriger Pkw-Lenker von der Straße "Vorstadt" nach rechts in die Brucktorstrasse ab und übersah hierbei eine 59-jährige vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Aufgrund der Kollision kam diese zu Fall und verletzte sich leicht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07423/81010 beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell