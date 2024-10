Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bekiffter Fahrer stößt beim Überholen mit anderem Fahrzeug zusammen und flüchtet - Festnahme

Dossenheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15.20 Uhr auf der L 531 bei Dossenheim zu einem Unfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 45-jährige Fahrer eines VW Golf versuchte hier einen vor ihm fahrenden Fiat trotzt Gegenverkehrs zu überholen. Als er bemerkte, dass der Überholvorgang nicht glückt, zog er sein Fahrzeug abrupt wieder nach rechts und drückte den ordnungsgemäß neben ihm fahrenden Fiat damit in die Leitplanke. Dessen 35-jähriger Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin wurden beim Aufprall leicht verletzt und mussten zur Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher kam jedoch nicht seiner Feststellungspflicht nach und flüchtete von der Unfallstelle. Weit kam er jedoch nicht. Er und sein mittlerweile havariertes Fahrzeug konnten im Rahmen der Fahndung am Ortseingang von Dossenheim auf der B 3 festgestellt werden. Bei der Kontrolle konnten bei ihm Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Er musste auf der Dienststelle zunächst eine Blutprobe und dann seinen Führerschein abgeben. Der entstandende Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

