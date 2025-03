Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Alkoholisierte Fahrerin verursacht Unfall und fährt weiter (01.03.2024)

Dunningen (ots)

Eine 31-jährige Fahrerin eines Mitsubishi ist am frühen Samstagmorgen kurz vor 02:00 Uhr auf der L 420 zwischen Dunningen und Seedorf alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Dabei blieb sie glücklicherweise unverletzt. Trotz der erheblichen Schäden an ihrem Fahrzeug setzte sie ihre Fahrt in Richtung Seedorf fort. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer bemerkten Funkenflug am beschädigten Mitsubishi und informierten die Polizei. Kurz darauf wurde die Fahrerin von Beamten der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und ihren Führerschein vorläufig abgeben. Sie wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell