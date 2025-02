Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Sattelzug kommt bei Glatteis ins Rutschen (28.02.2025)

Dunningen (ots)

Am Freitagmorgen, kurz vor 6 Uhr, ist ein Sattelzug auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Sulgen auf der glatten Straße ins Rutschen gekommen. Ein 61-jähriger Fahrer eines mit Lebensmitteln beladenen Sattelzugs war auf der B 462 in Richtung Schiltach unterwegs, als er in einer Senke bei Straßenglätte ins Rutschen kam und im weiteren Verlauf mit der rechtsseitigen Leitplanke kollidierte. Der 40 Tonner blieb nach dem Zusammenstoß letztendlich quer auf der Fahrbahn stehen. Es liefen mehrere Liter Diesel aus einem Tank aus. Die Straßenmeisterei Rottweil beauftragte eine Spezialfirma mit der Reinigung der Straße. Hierbei unterstützte die Feuerwehr Dunningen am Unfallort. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Für die Bergung und Reinigung der Straße musste die B 462 zeitweise bis 14 Uhr komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell