POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gaststätte - Unbekannter bricht Spielautomaten auf (26.02.2025)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Donnerstag in eine Gaststätte am Marktplatz eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 03 Uhr und 08 Uhr verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der "S-Bar". Im Inneren brach der Unbekannte anschließend zwei Spielautomaten auf und entwendet daraus Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der dabei an den Geräten verursachte Schaden dürfte ebenfalls im vierstelligen Bereich liegen.

Zu dem unbekannten Einbrecher liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 35-40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer "Army-Hose" (Camouflage). Zudem hatte er Tattoos und Piercings im gesamten Gesicht.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Einbrechers nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

