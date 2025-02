POL-KN: (Konstanz) - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der Altstadt (28.02.2025)

Konstanz (ots) - In der Nacht zum Freitag ist es in der Altstadt zu einer Beleidigung gegen Polizeibeamte gekommen. Gegen 00:45 Uhr pöbelte ein 24-Jähriger in der Salmannsweilergasse mehrere Passanten an. Als Beamte den Mann einer Personenkontrolle unterzogen, verweigerte dieser zunächst seine Personalien und beleidigte die Polizisten fortlaufend. Aufgrund des ...

