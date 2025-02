Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

Lkr. Konstanz) - Zeugenaufruf nach Diebstahl in Drogeriemarkt (27.02.2025)

Gottmadingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es in einer Drogerie in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von mehreren Parfümen gekommen.

Zwei unbekannte Täter entnahmen mehrere hochwertige Parfüme aus der Auslage und versteckten diese in einer mitgeführten Tasche. Als Mitarbeiterinnen die Täter auf den Diebstahl ansprachen, flüchteten sie aus dem Geschäft über den Parkplatz und der Hauptstraße in die Champagnolestraße, wo sie in einen auffällig roten Kastenwagen mit weißer Aufschrift stiegen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Beide männlich - ca. 170 cm bis 180 cm groß - schwarze Arbeitsbekleidung.

Der entstandene Schaden liegt bei über 400 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen unter der Telefonnummer 07731 14370 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell