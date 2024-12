Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall am Kreisverkehr L118

L119

Nickenich (ots)

Am Freitag, den 06.12.2024, wurde der Polizei Andernach gegen 04:15 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein verunfallter PKW ohne Insassen am Kreisverkehr Nickenich (L119 / L118 / K53) gemeldet. Die Fahrzeugführerin konnte durch die Polizeibeamten in Fahrzeugnähe festgestellt werden. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde die Feuerwehr zwecks Rettung hinzugezogen. Aufgrund der Einsatzlage kann es zu Verkehrsbehinderungen im genannten Bereich kommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell