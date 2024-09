Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Autofahrer in Wildeshausen gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen stark alkoholisierten Autofahrer stoppte die Polizei am Sonntag, 15. September 2024, 10:15 Uhr, in Wildeshausen.

Die Beamten wurden auf einen VW aufmerksam, der in starken Schlangenlinien auf der Goldenstedter Straße bewegt wurde. Die Kontrolle des 22-jährigen Fahrers aus Wildeshausen erfolgte in Höhe des Heidewegs. Aufgrund des gezeigten Fahrverhaltens wurde dem jungen Mann ein Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 1,78 Promille ergab. Ein zusätzlich durchgeführter Drogentest zeigte den Konsum von Kokain an.

Gegen den 22-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, weil der Wildeshauser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

